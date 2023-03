07.03.2023 08:13 Feuer in Lagerhalle: Mehrere Garagen abgebrannt

In Limbach im Vogtland ist am Montagabend eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Zwickau.

Von Claudia Ziems

Limbach - Feueralarm in Limbach im Vogtland! Das Feuer griff auf vier Garagen über. © Polizei Am frühen Montagabend war aus noch unklarer Ursache in einer Lagerhalle an der Herlasgrüner Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf insgesamt vier in der Halle befindliche Garagen über. Personen wurden dabei nicht verletzt. Vogtland Ab heute! Notaufnahme in Vogtland-Krankenhaus macht nachts dicht "Der Sachschaden am Gebäude und dem Inventar kann gegenwärtig nicht beziffert werden", teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Insgesamt waren 62 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Limbach, Buchwald, Reimersgrün, Netzschkau und Reichenbach/V. im Einsatz.

Dichter Rauch steigt aus der Lagerhalle in Limbach auf: In dem Gebäude an der Herlasgrüner Straße war am Montag ein Feuer ausgebrochen. © Polizei Die Kripo Zwickau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Polizei