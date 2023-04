Für Heiratsantrag: Sachse fährt sich an Ostseestrand fest

Graal-Müritz - Eine romantische Idee, die leider komplett schiefging: Am Donnerstag fuhr sich ein Vogtländer (34) an der Ostsee bei Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ) im Sand fest.

Die DLRG hatte einen Traktor besorgt, der den SUV am Freitag aus dem Sand gezogen hat. © Stefan Tretropp

Wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte, war der 34-Jährige am Donnerstagabend mit seiner Begleiterin im Bereich der Seebrücke Graal-Müritz an einem Strandzugang direkt bis ans Wasser gefahren. Doch dann hatten sich die Räder so in den Sand gegraben, dass es für den SUV kein Vor und Zurück mehr gab.

"Trotz Allradantriebs blieb der Suzuki SUV in der weiteren Folge im Sand stecken. Nach ersten eigenen Versuchen das Fahrzeug zu befreien, erhielt die Polizei gegen 23 Uhr am Gründonnerstag Kenntnis von dem Vorfall", so ein Polizeisprecher.

Eigene Bergungsversuche scheiterten. Eine hinzugerufene Abschleppfirma versuchte erst gar nicht, das Fahrzeug vom Strand zu bekommen. Nach kurzer Lageeinschätzung war klar, dass der Abschlepper für so eine Aktion nicht ausreichend gewesen wäre.

Da von dem Suzuki, der nach ersten Informationen neu gekauft war, keine Gefahr für die Umwelt ausging, blieb er über Nacht am Strand stehen. Am Freitagmorgen wurde der Wagen dann von einem Traktor, den die DLRG besorgt hatte, aus dem Sand gezogen. Die Polizei überwachte die Bergung über eine Webcam an der Seebrücke.