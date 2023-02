Für Stefanie Hertel geht ein Traum in Erfüllung: "Ich bin der größte Fan!"

Stefanie Hertel (43) erfüllt sich einen Traum: Ab April ist sie in Hamburg im Musical "MAMMA MIA!" zu sehen. © Morris Mac Matzen / Stage Entertainment

"MAMMA MIA!" erzählt die Geschichte von Donna und ihrer Tochter Sophie. Sie leben auf einer griechischen Insel und betrieben dort eine Taverne. Zufällig entdeckt Sophie, dass sie drei mögliche Väter hat. Daraufhin lädt sie alle drei zu ihrer Hochzeit ein. Auch Donnas Freundinnen Tanja und Rosie sind dabei.

Stefanie Hertel wird sich in dem Stück in eine der Freundinnen, die mondäne Tanja verwandeln, die auch eine der drei Sängerinnen von "Donna und die Dynamos" ist.

Mit der Rolle erfüllt sich die Vogtländerin einen langgehegten Traum: "'MAMMA MIA!' ist für mich das Nonplusultra, schon deshalb, weil ich der größte ABBA-Fan bin", verrät die Sängerin. Sie selbst hat die Show natürlich auch schon mehrfach gesehen.

Doch die 43-Jährige ist nicht nur ein Musical-Fan, sondern auch von der schwedischen Popband "ABBA". Die Begeisterung geht in die Kindheit zurück, denn ihre Mutter hatte eine schwedische Brieffreundin, die ihr die Platten schickte.

Als damals Zehn- oder Elfjährige fand Stefanie Hertel die Schallplatten im Schrank und verliebte sich in die Songs. Besonders "Thank you for the music" hatte es ihr damals angetan, wie die Sängerin nun verrät.