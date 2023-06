21.06.2023 20:28 Gartenhaus in Flammen: Mehrere Bienenvölker fallen Brand zum Opfer

In Kottengrün im Vogtland ist am Mittwoch ein Gartenhaus abgebrannt. An dem Gebäude waren mehrere Bienenvölker untergebracht, die den Flammen zum Opfer fielen.

Von Victoria Winkel

Werda - Im Werdaer Ortsteil Kottengrün (Vogtlandkreis) ist am späten Mittwochnachmittag Gartenhaus abgebrannt. Das Gartenhaus brannte aus. Rund um das Gebäude sind die aufgebrachten Bienen zu sehen. © David Rötzschke Zu dem Feuer war es kurz vor 17 Uhr gekommen. Besonders tragisch: Mehrere Bienenvölker, die an dem Haus untergebracht waren, fielen den Flammen zum Opfer. Die aufgebrachten Insekten sollen einige Feuerwehrleute verletzt haben. Bei dem Brand waren etwa 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kottengrün, Werda und Tripersdorf im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: David Rötzschke