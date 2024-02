11.02.2024 09:25 771 Gefährliche Körperverletzung am Postplatz in Plauen: Gruppe schlägt auf Jugendlichen ein

Am Samstag kam es am Postplatz in Plauen zu einer Schlägerei. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Claudia Ziems

Plauen - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei am Postplatz in Plauen (Vogtland). Am Postplatz kam es erneut zu einer Schlägerei. (Archivbild) © Peter Zschage Gegen 17 Uhr kam es am gestrigen Samstag laut Polizei zu der gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Springbrunnens. Zwei Jugendliche prügelten sich. "Im Zuge dieser Auseinandersetzung mischten sich weitere 10-20 Personen ein und schlugen auf einen der anfänglich Beteiligten ein", so die Polizei weiter. Vogtland Schwerer Crash: Opel kracht mit Straßenbahn zusammen Bei der Schlägerei wurde mindestens eine Person verletzt. Mehrere Personen sollen das Ganze beobachtet haben. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Plauen zu wenden, unter der Telefonnummer 03741140. In der Vergangenheit kam es am Postplatz in Plauen immer wieder zu Auseinandersetzungen.



Titelfoto: Peter Zschage