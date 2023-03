Geklaute Simsons bei Durchsuchung entdeckt

In Reichenbach wurden zwei Simsons entdeckt, die Anfang März in Treuen geklaut wurden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/zb/dp

Wie die Polizeidirektion Zwickau am Wochenende mitteilte, wurden die Beamten in Reichenbach fündig. "Durch Ermittlungen sowie einen Zeugenhinweis konnte die Polizei den mutmaßlichen Dieb ermitteln. Im Rahmen einer Durchsuchung bei dem 35-jährigen Tatverdächtigen am 17. März 2023 in Reichenbach fanden Polizeibeamte die beiden gestohlenen Kleinkrafträder vom Typ Simson SR 2 und S 50", so ein Sprecher der Polizeidirektion.

Die beiden Simsons wurden am 9. beziehungsweise 10. März aus einem Nebengelass von einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Schreiersgrüner Straße in Treuen geklaut.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Ermittler auch ein KTM-Crossmotorrad, das im vergangenen Jahr in Plauen verschwunden war. Der Diebstahl passierte im September in der Bärenstraße.

"Zudem fanden sie einen Trennschleifer aus einer Diebstahlshandlung in Lengenfeld im Dezember 2022. Der Wert des sichergestellten Diebesguts summiert sich auf mindestens 9.000 Euro", teilte die Polizei mit.