02.07.2023 Höhenrettung im Einsatz: Fußgängerin stürzt zehn Meter in die Tiefe

Am Samstag ist in Plauen eine Fußgängerin am Rundwanderweg umgeknickt und dann ausgerutscht. Dabei stürzte sie rund zehn Meter in die Tiefe.

Von Victoria Winkel

Plauen - In Plauen (Vogtlandkreis) ist am Samstag eine Fußgängerin (75) rund zehn Meter abgestürzt. Sie wurde schwer verletzt. Nach ihrer Rettung kam die 75-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Stephan Jansen Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte das Unglück gegen 11.30 Uhr im Ortsteil Reißigwald im Lochhaus. Die 75-Jährige war auf dem Plauener Rundwanderweg unterwegs, wo sie umknickte und ausrutschte. In der Folge stürzte sie im Gelände etwa zehn Meter in die Tiefe. Auch die Höhenrettung war im Einsatz, um die Verletzte zu bergen, berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Nach der Bergung kam die Seniorin schwer verletzt ins Krankenhaus.

Titelfoto: dpa/Stephan Jansen