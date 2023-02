Husky aus MDR-Sendung "Tierisch tierisch" geklaut

Weischlitz - Hundediebstahl im Vogtland : In Weischlitz wurde ein Husky aus dem Tierheim Kandelhof geklaut. Der Hund hatte vergangene Woche einen großen Auftritt im MDR.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde Husky-Rüde Rolf aus dem Tierheim Kandelhof in Weischlitz geklaut. © Polizei Sachsen

Wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag meldet, ist Husky "Rolf" zwischen 16.30 Uhr am Samstagnachmittag und 7 Uhr am Sonntagmorgen aus dem Tierheim im Weischlitzer Ortsteil Krebes verschwunden.

"Von einem umzäunten Freigelände des Tierheims Kandelhof wurde im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh ein Husky entwendet", so ein Polizeisprecher.

"Rolf" ist ein vier Jahre alter, schwarz/weißer Rüde. Bei dem Diebstahl entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Nur wenige Stunden später konnte das Tierheim Entwarnung gegeben. Rolf war wieder wohlbehalten im Kandelhof angekommen.

"Spaziergänger hatten ihn mehrere Kilometer entfernt in Pirk bemerkt und zurück gebracht", teilte die Polizei mit.