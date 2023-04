18.04.2023 12:20 1.087 Innerhalb weniger Minuten! Pakete aus Transporter geklaut

In Steinberg im Vogtland klauten am Montagmittag unbekannte Täter mehrere Pakete aus einem Lieferwagen Am Rathaus.

Von Claudia Ziems

Steinberg - Innerhalb weniger Minuten sind aus einem Lieferfahrzeug in Steinberg (Vogtland) mehrere Pakete verschwunden. Die unbekannten Täter nahmen mehrere Pakete aus dem Lieferwagen mit. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Wie die Polizei mitteilte, schlugen Unbekannte am Montag gegen 12.50 Uhr die Scheibe eines Lieferwagens ein, der am Rathaus stand. Dadurch gelangten sie in das Fahrzeug und durchsuchten den Innenraum. Die unbekannten Täter rissen Kartons auf und nahmen noch diverse Pakete mit. Vogtland Statt rückwärts vorwärts gefahren: Mann bei Crash schwer verletzt, 25.000 Euro Schaden Sie hinterließen dabei einen Sachschaden von rund 250 Euro. Wer hat Personen beobachtet, die sich am Montagmittag an dem Fahrzeug zu schaffen machten? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Auerbach unter der Telefonnummer 03744 2550 entgegen.



Titelfoto: Sina Schuldt/dpa