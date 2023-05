Krisengipfel zur Problemzone am Postplatz: Polizei und Stadt Plauen verschärfen Kontrollen

Polizeipräsident Dirk Lichtenberger auf dem Plauener Postplatz: "Wir wollen den Bürgern der Stadt Plauen und den Gästen ein Gefühl der Sicherheit geben". © Ellen Liebner

Diese Befürchtung machte sich breit, nachdem es in der City wiederholt zu Schlägereien, Beleidigungen, Messerangriffen und Pöbeleien gekommen war. Ein Krisengipfel unter Führung von OB Steffen Zenner (53, CDU) und Polizeipräsident Dirk Lichtenberger (52) sollte am gestrigen Donnerstag Abhilfe schaffen.



Nach dem Gipfel kündigte OB Zenner als Sofortmaßnahmen an: "Mehr Personal und mehr Streifen durch den Gemeindlichen Vollzugsdienst, mehr Polizeipräsenz, vor allem zu Schwerpunktzeiten an Nachmittagen, Abenden und am Wochenende; Videoüberwachung und Waffenverbotszone". Mit den Anliegern am besonders betroffenen Postplatz würden Gespräche zu weiteren Lösungen geführt.

Polizeipräsident Dirk Lichtenberger ist zufrieden mit den Maßnahmen: "Es war uns wichtig, aufgrund der Vorkommnisse in den vergangenen Wochen schnell zu reagieren. Das haben wir getan."



In ungewohnter Deutlichkeit benannte OB Zenner die Übeltäter: "Es handelt sich um einen sehr kleinen Teil von Migranten, die jedoch eine erhebliche Negativwirkung in der Stadt erzielen."

Vor diesem Hintergrund sollen dem Vollzugsdienst auch Muttersprachler an die Seite gestellt werden.