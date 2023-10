Nach Bluttat in Böhmen: Polizei fasst Totstecher aus Tschechien in Sachsen

Oelsnitz - Sächsische Polizisten haben einen mutmaßlichen Totstecher (38) aus Tschechien in Oelsnitz ( Vogtland ) festgenommen. Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Mann soll in den nächsten Tagen an die Tschechische Republik ausgeliefert werden.

Der mutmaßliche Totstecher (38) wird vermutlich in den nächsten Tagen im Tschechisch-deutschen Polizeizentrum in Petrovice an die tschechische Polizei übergeben. © Marko Förster

Mit einem Messer hatte der 38-jährige Arbeiter in einer Pension in Usti nad Labem-Strekov am vergangenen Montag einen Kollegen mutmaßlich mit mehreren Stichen umgebracht. Zeugen hatten die beiden Männer zuvor am Fenster der Unterkunft, von wo aus beide regelmäßig zur Arbeit nach Deutschland fuhren, streiten hören.

Am Tag darauf wurde der Leichnam in einer nahe gelegenen leeren Fabrikhalle gefunden. Auch das Messer wurde sichergestellt. Der 38-Jährige war inzwischen geflohen. "Es gab Hinweise darauf, dass er sich in Deutschland aufhalten könnte", so Polizeisprecherin Veronika Hysplerova. Deshalb wurde ein europäischer Haftbefehl beantragt.

Keine 48 Stunden nach der Tat im nordböhmischen Usti nad Labem klickten im rund 123 Kilometer (Luftlinie) entfernten Oelsnitz in der Nacht die Handschellen - nicht zuletzt deshalb, weil der Messermann die perfekten Steilvorlagen gab: Am Dienstagnachmittag hatte die Polizei einen Audi A3 mit tschechischem Kennzeichen in einem Straßengraben sichergestellt.

Dass ein mutmaßlicher Mörder damit verunfallt war, ahnte vorerst niemand. "Wir gingen erst einmal von einer Unfallflucht aus", so ein Polizeisprecher. Eine Stunde später ging dann der Fahndungsaufruf mit europäischem Haftbefehl bei der sächsischen Polizei ein. Wenige Stunden später erfolgte die Festnahme: Der 38-Jährige hatte vor einer Sparkasse in Oelsnitz randaliert. Zeugen hatten die Polizei alarmiert.