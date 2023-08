Nach Fund von Frauenleiche (†37): Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Plauen - Überraschende Wende nach dem Fund einer Frauenleiche in Plauen ( Vogtlandkreis ).

"Die Ermittler waren bereits kurz nach der Tat auf den 45-jährigen Ehemann aufmerksam geworden, jedoch erhärtete sich der Verdacht damals nicht. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich neue Erkenntnisse, welche die Beamten erneut zu dem 45-Jährigen führten", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau am Mittwoch mitteilte, wurde der Ehemann nun wieder festgenommen, da er im Verdacht steht, seine Frau getötet zu haben.

Ende Juli wurde eine 37 Jahre alte Frau leblos in der Wohnung ihres Ex-Partners (45) in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße gefunden .

Aufgrund der neuen Ermittlungserkenntnisse hat ein Richter am Amtsgericht Zwickau am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der Deutsche wurde in das Zwickauer Gefängnis gebracht.