Nächster Lotto-Millionär in Sachsen!

2.177.777 Euro hat ein Vogtländer beim Spiel 77 gewonnen. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Ganze 2.177.777 Euro hat der Vogtländer beim Spiel 77 am Samstag abgeräumt. Wie die Sächsische Lotto-GmbH am Montag mitteilte, bekommt der Glückspilz den Mega-Gewinn direkt auf sein Konto überwiesen.

"Herzlichen Glückwunsch! Ich gratulieren dem Gewinner herzlich und freue mich über den mittlerweile 160. Sachsenlotto-Millionengewinn im Freistaat", sagt Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH. "Ich bin sicher, dass den Sachsen das Lotto-Glück weiterhin treu bleibt und wir in diesem Jahr noch zahlreiche weitere Gewinner beglückwünschen können".

Im Vogtland gab es noch einen weiteren glücklichen Lotto-Gewinner. In der zweiten Gewinnklasse beim Spiel 77 gewann ein Spieler 77.777 Euro. Der Spielschein wurde in einer Sachsenlotto-Annahmestelle in Plauen abgegeben.