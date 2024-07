Stärke 2,3! Erneutes Erdbeben im Vogtland

Klingenthal - Das Vogtland bleibt mit Blick auf leichte Erdbeben wackelig. In der Nacht auf Mittwoch hat in Klingenthal im Abstand von wenigen Minuten zweimal die Erde gebebt. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft gab für die beiden Erdstöße um 3.41 Uhr und 3.54 Uhr eine Magnitude von 2,3 auf der Richterskala an.