12.06.2023 Plastikschüsseln auf heißer Herdplatte: Brand in Mehrfamilienhaus

In Plauen musste die Feuerwehr am Montagmorgen in die Dr.-Karl-Gelbke-Straße ausrücken. Dort gab es einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Claudia Ziems

Plauen - Küchenbrand am Montagmorgen in Plauen (Vogtland)! Plastikschüsseln auf einer heißen Herdplatte sorgten in der Dr.-Karl-Gelbke-Straße in Plauen am Montag für einen Feuerwehreinsatz. © Presseagentur Höfer Gegen 7.30 Uhr wurde die Plauener Feuerwehr in die Dr.-Karl-Gelbke-Straße gerufen. Dort hatte laut Polizei die Bewohnerin (40) eines Mehrfamilienhauses offenbar mehrere Plastikschüsseln auf einer heißen Herdplatte stehen lassen. Der Küchenbrand konnte schnell gelöscht werden, sodass auch keine Evakuierung des Wohnhauses nötig war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei dem Feuer entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Gegen die Bewohnerin wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Presseagentur Höfer