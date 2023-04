03.04.2023 14:42 937 Während er schlief! Junger Mann (20) im Bahnhof angegriffen und beklaut

Ein Mann (20) wartete am Sonntagmorgen auf einen Zug in der Bahnhofshalle in Plauen. Unbekannte griffen ihn an und klauten ihm die Geldbörse.

Von Claudia Ziems

Plauen - Junger Mann (20) in Bahnhofshalle in Plauen (Vogtland) angegriffen und beklaut! Während der Mann (20) in der Bahnhofshalle schlief, klauten ihm Unbekannte die Geldbörse. (Archivbild) © Uwe Meinhold Wie die Polizei mitteilte, geschah das Ganze am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr. Der 20-Jährige schlief in der Bahnhofshalle nahe dem Rathenauplatz ein, während er auf einen Zug wartete. "Dies nutzten zwei Unbekannte offenbar aus und griffen den jungen Mann an. Nach derzeitigem Kenntnisstand packte einer der Unbekannten den 20-Jährigen am Hals, der andere nahm währenddessen seine Geldbörse an sich", so die Polizei weiter. Vogtland Vermisste 14-Jährige aus Falkenstein wieder da Mit der Geldbörse verschwanden auch Bargeld und persönliche Dokumente im Wert von circa 150 Euro. Die Unbekannten flüchteten und der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, kurze Haare, trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und Hose

2. Person: männlich, etwa 40 Jahre alt, etwa zwei Meter groß, kurze und dunkle Haare, trug zur Tatzeit eine mehrfarbige Jacke Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen werden im Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegengenommen.

