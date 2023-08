Rentnerin aus dem Vogtland vermisst: Wer hat die 74-Jährige gesehen?

Ein Fährtenhund führte die Beamten bis zu der Bushaltestelle "Pausa Warte". (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Die 74-Jährige verließ laut Polizeiinformationen ihre Wohnung an der Gartenstraße am Montagvormittag gegen 9 Uhr und ist seitdem verschwunden. Die Seniorin könnte sich dabei in einer hilflosen Lage befinden.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen liefen bisher ins Leere. Die Einsatzkräfte wurden dabei auch von einem Fährtenhund unterstützt, der bis zur Bushaltestelle "Pausa Warte" lief, an der Busse in Richtung Zeulenroda abfahren.

Daher schließt die Polizei nicht aus, dass sich die Vermisste auch im benachbarten Thüringen aufhalten könnte.

Gisela wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß

rundliche, kräftige Gestalt

graues, kurzes und auftoupiertes Haar

braune Augen

blasser Hauttyp

Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: dunkles Oberteil, schwarze Hose, rosafarbene Schuhe mit Bommel

sie trug einen Korb mit sich

Ein Foto der 74-Jährigen findet Ihr auf der Website polizei.sachsen.de.