Spiegel abgetreten, Lack zerkratzt: Vandalen beschädigen mehrere Autos

Plauen - In Plauen ( Vogtlandkreis ) haben Vandalen in den vergangenen Tagen mehrfach Autos angegriffen.

In Plauen wurden an einem Ford und einem VW die Außenspiegel abgetreten. (Symbolbild) © haertelpress / Harry Härtel

Seit dem Wochenende drei Fahrzeuge beschädigt. Der jüngste Fall passierte zwischen 15 Uhr am Sonntag und 6.25 Uhr am Montagmorgen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Unbekannte haben gegen die Außenspiegel eines VW, der in der Seumestraße geparkt war, getreten und dazu noch einen Scheinwerfer zerstört. "Zudem hinterließen sie diverse Schriftzüge auf dem Pkw", so ein Polizeisprecher.

Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden rund 2000 Euro.

Im Plauener Ortsteil Neundorfer Vorstadt wurde am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein Ford Ka beschädigt. Das Auto war in der Seestraße, in Höhe der Hausnummer 70 geparkt. Die Täter beschädigten den vorderen linken Kotflügel. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Sonntag wurde noch ein weiterer Ford angegriffen. Der Mondeo war in der Kasernernstraße abgestellt. Die Täter traten den rechten Außenspiegel ab. Der Schaden liegt bei rund 100 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen an den genannten Tatorten Personen aufgefallen sind, die sich an Autos zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.