Tödliche Gasexplosion in Sachsen! Bürgermeister: "Der Schock sitzt tief"

Ellefeld - Tödliche Explosion im Göltzschtal! In der Nacht zum Sonntag detonierte eine Gasleitung in der Alten Auerbacher Straße, zerstörte das Wohnhaus von Jürgen E. (†67) . Der Besitzer starb. Das Nachbarhaus brannte ebenfalls aus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 600.000 Euro.

Er dankte: "Feuerwehren und THW haben in Ellefeld alles gegeben, um weitere Leben und Sachwerte zu schützen."

Stundenlang galt Hausbesitzer Jürgen E. als vermisst. Am Vormittag fanden Helfer seine Leiche unter den Trümmern im Keller. Dort stellte die Polizei auch die mutmaßliche Explosionsursache fest - eine undichte Gasleitung.

100 Feuerwehrleute aus Ellefeld, Auerbach, Schönau, Oberlauterbach, Trieb und Falkenstein sowie THW Chemnitz und Reichenbach eilten in die Wohnstraße. Das Nachbarhaus brannte trotz des schnellen Einsatzes aus. Zwölf Menschen wurden aus ihren Häusern evakuiert.

45 Minuten nach Mitternacht gab es einen lauten Knall in der Straße. Die Gasleitung war explodiert. Feuer loderten, griffen aufs Nachbarhaus über.

Erschüttert über das Unglück: Ellefelds Bürgermeister Jörg Kerber (51, parteilos). © Maik Börner

Noch in der Nacht war Bürgermeister Jörg Kerber (51, parteilos) am Unglücksort: "Das explodierte Haus lag auf der Straße, das Nachbarhaus brannte - der Schock sitzt tief in Ellefeld."

Nachbar Frank Weigelt (70) nahm das ausgebrannte Rentnerehepaar auf, bevor sie in eine Wohnung der Gemeinde ziehen. Er kannte den verstorbenen Jürgen E.: "Nach der Scheidung hatte er sich mit allen Nachbarn verfeindet. Wir hatten immer Angst, dass im Haus mal etwas passiert."

Im Januar hatte die Polizei E.s Haus nach angeblichen Drogen durchsucht. Ohne Ergebnis.