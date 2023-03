Todes-Drama in Sachsen: Haus explodiert, Mann leblos in Trümmern gefunden

Ein Mehrfamilienhaus fackelte komplett ab, das daneben brannte aus. Beide sind nicht mehr bewohnbar. © David Rötzschke

Wie die Polizei mitteilte, stand gegen 0.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Ellefeld in Flammen.

Anwohner der Alten Auerbacher Straße hatten eine Explosion gehört. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus lichterloh in Flammen und lag bereits teilweise in Trümmern.

Die Explosion "war so gewaltig, dass das gesamte mehretagige Gebäude fast vollständig zusammenbrach, das Nachbarhaus in Brand setzte, eine benachbarte Garage beschädigt wurde und auch das gegenüberliegende Gebäude beschädigt wurde. Eine Spur der Verwüstung zeichnete die gesamte Einsatzstelle", berichtete die Feuerwehr Auerbach.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte die Feuerwehr trotz der schnellen Anfahrt nicht verhindern. Dessen Bewohner hatten das Gebäude nach Polizeiangaben bereits selbstständig verlassen. Auch umliegende Häuser wurden evakuiert.

Eine Person wurde vermisst, Einsatzkräfte suchten am Morgen in den Trümmern. Am Vormittag dann die traurige Meldung der Polizei: "Unter den Trümmern des Hauses, von dem der Brand ausging, wurde am Sonntagvormittag ein lebloser Mann aufgefunden. Es handelte sich um den 67-jährigen Eigentümer."