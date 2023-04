26.04.2023 21:42 984 Ungebremst in ein anderes Auto: 81-jährige Fahrerin schwer verletzt

Schwerer Unfall am Mittwochvormittag in Bad Brambach: Eine 81-jährige Frau fuhr ungebremst in ein anderes Auto und wurde schwer verletzt.

Von Sarah Müller

Bad Brambach - Im Vogtland kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Die 81-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Eine 81-jährige Frau war am Vormittag in Bad Brambach unterwegs, als sie ungebremst in ein anderes Auto fuhr. Nach dem Zusammenprall kam das Auto der Seniorin in einem Steinhaufen zum Stehen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der dpa sagte, ist nach aktuellem Kenntnisstand ein medizinischer Notfall Grund für den Unfall gewesen. Vogtland Betrunkener Koch fährt mit dem Auto zur Arbeit Die 81-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Informationen über weitere Verletzte sowie die Schadenshöhe liegen aktuell nicht vor.



