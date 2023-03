Von Singsittich bis Kaninchen: Zora, Ella & Co. suchen bei "Tierisch tierisch" ein neues Zuhause

Plauen - Der MDR war mit seiner beliebten Sendung "Tierisch tierisch" wieder in Westsachsen unterwegs. Diesmal besuchte das TV-Team das Tierheim in Plauen ( Vogtlandkreis ).

Mopek und Rojek sind Familienhunde, die auch an Kinder gewöhnt sind. Nach Möglichkeit sollen beide zusammen wieder in ein solches Umfeld vermittelt werden.

Der Mischling und der Jack-Russel-Mischling haben von einer Minute auf die andere alles verloren. In ihrem alten Zuhause hatte es einen Brand gegeben, bei dem ihre Besitzerin schwer verletzt wurde. Danach konnte sich die Frau nicht mehr um die beiden Hunde kümmern.

Ein sehr schweres Schicksal haben die beiden Hunde Mopek und Rojek hinter sich. Die beiden stammen aus dem Plauener Partnertierheim in Polen und sind ebenfalls im Januar in das Tierheim gezogen.

Mit aufgewecktem Blick beobachtet Katze Zora ihr noch recht neues Zuhause. Die etwa einjährige Katzendame lebt seit Januar im Tierheim Plauen. Sie wurde im Fundtierzwinger abgegeben und befindet sich aktuell noch in Quarantäne. Sie ist sehr lieb und verschmust, versteht sich aber nicht mit anderen Katzen und ist laut der Tierheim-Mitarbeiter ein "kleiner Räuber".

Singsittich Ella ist seit ein paar Tagen im Tierheim und sucht nun ein neues Zuhause, wo sie möglichst auch Gesellschaft hat. © Screenshot/Facebook Tierisch tierisch

Neben Hunden und Katzen ist das Tierheim derzeit auch das Zuhause für zahlreiche Kleintiere. Die Zahl der Abgabe habe ich enorm erhöht.

"Es ist mittlerweile so, dass wir an unsere Grenzen stoßen", verrät Tierheimchefin Antje Kausch. Zu den Bewohnern des Kleintierhauses gehören auch die beiden Kaninchen Monte und Cookie. Die beiden Zwergkaninchen sind etwa anderthalb Jahre alt und leben seit drei Monaten im Tierheim. Der vorherige Besitzer, ein erfahrener Kaninchenhalter, wollte seine Gruppe erweitern, doch Monte verträgt sich nicht mit anderen Herren. Ganz im Gegensatz zu seiner Cookie, die beiden sind ein Herz und eine Seele und sollen deshalb auch zusammen vermittelt werden, allerdings nicht in Käfighaltung, sondern mit viel Freiraum.

Zu den etwas ungewöhnlicheren Bewohnern des Tierheims gehört auch eine Singsittichdame, die die Mitarbeiter auf den Namen Ella getauft haben. Die vorherige Besitzerin musste ins Heim ziehen und konnte den Vogel nicht mitnehmen. Nun sitzt Ella seit ein paar Tagen allein in einem Käfig im Tierheim und ist eher still. Die Mitarbeiter erhoffen sich für sie ein neues Zuhause, wo sie auch Gesellschaft hat, denn die Singsittiche sind Herdentiere.

Alle vorgestellten Tiere der Sendung aus dem Tierheim Kandelhof sowie die aktuelle Folge gibt es auf der MDR-Homepage zu sehen.

Wer ernstes Interesse an einem der Tiere hat, kann sich telefonisch unter: 03741/431349 oder per Mail tierheim-plauen@t-online.de im Tierheim Plauen (Galgenberg 25) melden.