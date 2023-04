Waffen-Irrsinn im Vogtland: Duo schießt auf Passanten!

Reichenbach - Was für ein Irrsinn! In Reichenbach ( Vogtland ) schossen zwei Chaoten mit Softairwaffen auf Passanten.

Mit Softairwaffen schossen zwei junge Männer am Sonntag in Reichenbach (Vogtland) auf Menschen! (Symbolbild) © 123RF/bonnontawat

Das Ganze geschah am gestrigen Sonntagabend gegen 20 Uhr. Zwei Deutsche (22, 25) fanden es offenbar lustig, mit den Waffen in der Otto-Lilienthal-Straße auf Menschen zu zielen und zu schießen. "Getroffen wurde zum Glück niemand", so ein Polizeisprecher.

Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten die zwei Männer auffinden. Die Softairwaffen wurden sichergestellt.

Nun wird gegen die beiden Chaoten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.