17.08.2023 08:05 1.182 Zwei Mädchen werden von Auto angefahren und fliehen vom Unfallort

Wie ein Zeuge der Polizei am Mittwochabend berichtete, kam es offenbar am Nachmittag in Plauen zu einem Unfall zwischen einem Auto und zwei Mädchen.

Von Sarah Müller

Plauen - Offenbar kam es am Mittwochnachmittag in Plauen (Vogtland) zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und zwei Mädchen. Jetzt sucht die Polizei nach den Beteiligten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen vom Unfall wie deren Beteiligten. (Symbolbild) © Norbert Neumann Am Mittwochabend informierte ein Zeuge die Beamten des Polizeireviers Plauen über einen Unfall, den er beobachtet habe. Gegen 15.25 Uhr überquerten offenbar zwei Mädchen eine rote Fußgängerampel von der Straßenbahnhaltestelle am Oberen Bahnhof und rannten auf die Pausaer Straße. Dabei stießen sie mit einem dunkelgrauen Auto zusammen, das in dem Moment auf der Pausaer Straße stadteinwärts fuhr. Vogtland Einbruch in Motorradladen - Polizei sucht Zeugen Wie der Zeuge mitteilte, wurde ein Mädchen "von der linken vorderen Fahrzeugseite erfasst, durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn seitlich neben dem Pkw zum Liegen". Das andere Mädchen prallte vermutlich gegen den linken Außenspiegel und wurde weggeschleudert. Polizei Plauen sucht nach den Unfallbeteiligten Der Autofahrer hielt an, doch die Mädchen standen umgehend wieder auf und liefen davon. Der Zeuge vermutet in Richtung Unterführung oder Oberer Bahnhof. Er beschreibt die Mädchen wie folgt: etwa 13 bis 15 Jahre

schlank

eine etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß, die andere etwas kleiner Aufgrund des starken Regens konnte der Zeuge keine weiteren Details erkennen. Die Polizei bittet den Autofahrer sowie die beiden Mädchen beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten, sich umgehend im Polizeirevier Plauen zu melden. Auch Zeugen, die weitere Angaben zu den Beteiligten oder zum Unfallhergang machen können, können dies unter folgender Telefonnummer tun: 03741 140.

Titelfoto: Norbert Neumann