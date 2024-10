Nächste Woche Sondierungen? Plötzlich könnte es ganz schnell gehen

Dresden - Das ging aber schnell: Erst am Mittwoch hatten BSW und SPD angekündigt, über Sondierungsgespräche - und damit perspektivisch auch über Koalitionsverhandlungen - jeweils intern abstimmen zu wollen. Bereits am späten Donnerstag gab es dafür aus beiden Parteien ein Ja. Freitagabend folgte die Union nach. Aber worum geht es in den Gesprächen?