Nächster Blitzer futsch! Hobby-Sprenger schlagen wieder zu

Vom Blitzer in Panschwitz-Kuckau blieb nur Schrott übrig.

Kurz nach drei Uhr in der Nacht zum heutigen Montag hörten Anwohner an der Cisinskistraße in Panschwitz-Kuckau es zweimal laut knallen. Es stellte sich daraufhin heraus, dass der stationäre Blitzer vorm Wohnhaus in die Luft gesprengt wurde.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurde sofort nach den Verdächtigen gefahndet. Doch es konnte niemand ausfindig gemacht werden.

Der Blitzerkasten sei vollständig zerstört worden, erklärten die Ermittler: "Die Überreste der Messanlage wurden sichergestellt und weitere Spuren gesichert."

Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 20.000 Euro. Jetzt ermittelt das Revier in Kamenz zu dem Vorfall, der leider kein Einzelfall ist.