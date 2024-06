Neue Zusammenarbeit: Krebs-Profis in Dresden und Chemnitz bündeln ihre Kräfte

In Zukunft will das Dresdner Team um Prof. Martin Bornhäuser (57) vertrauensvoll mit den Chemnitzer Kollegen zusammenarbeiten, um Krebsbehandlungen noch besser zu machen. © Bildmontage: Norbert Neumann

Krebspatienten in Südwest- und Ostsachsen sollen von Datenaustausch und der Vernetzung von Forschung, Lehre und individualisierter Therapie profitieren.

Prof. Ralf Steinmeier (64), in Dresden ausgebildet, arbeitet seit mehr als 20 Jahren an der Chemnitzer Krebsklinik, ist seit zwei Jahren Chef: "Dresden hat die besseren Maschinen, hier ist die medizinische Elite. Aber Chemnitz ist das größte Krankenhaus in Sachsen. Wissen und Netzwerk, davon wollen wir einen Impuls bekommen."

Krebs sei immer eine individuelle Erkrankung, betont Prof. Martin Bornhäuser (57), Geschäftsführer der Krebsklinik Dresden. Man wolle in Zukunft für den Patienten "Tür an Tür" arbeiten.

"Jedes Krankenhaus hat immer auch seine Interessen, aber wir wollen nicht konkurrieren, sondern kooperieren. Ein Meilenstein ist erreicht", betont Dresdens Klinikums-Vorstand Frank Ohi (47).