Neuer Bericht: Sicherheit in Sachsen ist besser als ihr Ruf!

Dresden - Sachsens Ministerien für Inneres und Justiz veröffentlichten in dieser Woche gemeinsam den zweiten periodischen Sicherheitsbericht (PSB).

Lest hier, wie der Innenminister und die Parteien die Ergebnisse des Berichts einordnen und welche Schlüsse sie ziehen - für die zukünftige Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und für die Sicherheits-, Sozial- und Bildungspolitik.

Paradox: Gleichzeitig fühlen sich 97 % der Menschen in Sachsen tagsüber "eher bis sehr sicher" - insbesondere in ihrem Wohnviertel. Als unsicher nimmt eine Mehrheit Parks, Bahnhöfe und den ÖPNV wahr.

Bei einer Umfrage gaben 69 % der Befragten an, dass die Kriminalität in Sachsen in den letzten zwölf Monaten eher zu- bis stark zugenommen hat (2022: 46 %). Gut zwei Fünftel der Befragten halten es für "eher bis sehr wahrscheinlich", innerhalb des Jahres Opfer eines Betrugs im Internet zu werden.

Klammert man die ausländerrechtlichen Verstöße aus, so befinden sich die polizeilich erfassten Fallzahlen von 2023 nahezu auf dem Niveau von 2019. Fakt ist, dass sich die Kriminalität wandelt. Diebstahl ging zurück.

Dazu muss allerdings unbedingt angemerkt werden, dass es auffällige Zunahmen bei Straftaten gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz/EU (ausländerrechtliche Verstöße) gab. Diese Entwicklung steht direkt in Beziehung zu den gestiegenen Zuwanderungszahlen und verstärkten Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen .

Im Bundesvergleich liegt die Kriminalitätsbelastung hierzulande im Mittelfeld. Rein statistisch betrachtet stieg nach der Corona-Pandemie die Zahl der in Sachsen erfassten Straftaten von 2021 bis 2023 um 49.806 Fälle (rund 20 %) an.

Rico Gebhardt (61, Die Linke): "Wir verhindern Kriminalität am besten mit Prävention. Wer keine Armut kennt, mit Gewalterfahrungen und Suchtproblemen nicht alleingelassen wird und auf ein stabiles soziales Umfeld bauen kann, hat eine viel geringere Neigung, kriminell zu werden. Merkwürdig ist, dass Kriminalprävention dennoch kein Schwerpunkt im Haushaltsentwurf der Staatsregierung ist."

Albrecht Pallas (45, SPD): "Wir erhöhen die Sicherheit und bekämpfen die Kriminalität in Sachsen entschlossen. Doch die Kriminalität entwickelt sich immer weiter. Wir setzen uns für eine Verstetigung des PSB mit angemessenen Ressourcen ein. Dann kann Kriminalpolitik wirksam und nachhaltig werden."

Sachsens schwarz-grün-rote Vorgänger-Regierung schrieb in ihrem Koalitionsvertrag fest, dass ein erster PSB erstellt wird. Das Papier sollte Experten, Öffentlichkeit und vor allem den Landtag umfassend über die Sicherheitslage informieren. Das sagen jetzt die innenpolitischen Sprecher von AfD , SPD und Linken zum 2. PSB.

Innenminister Armin Schuster (62, CDU). © DPA/Robert Michael

Drei Fragen zum Bericht an Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU).

TAG24: Welcher Trend in der Entwicklung der Kriminalität macht Ihnen am meisten Sorgen?

Armin Schuster: Ganz klar der starke Anstieg bei Jugendlichen und sogar Kindern. Da kommen Sicherheitsbehörden an ihre Grenzen und das völlig zu Recht. Polizisten sollen und können nicht ersetzen, was zu Hause an Erziehung zu leisten ist.

TAG24: Wo zeigt die Studie Ihrer Ansicht nach wichtige Ansatzpunkte?

Schuster: Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung entspricht nicht der Tatsache, dass wir eines der sichersten Länder in Deutschland sind. Es geht also um subjektive Sicherheit und deshalb setzen wir verstärkt auf unsere Bürgerpolizisten und zum Beispiel die Sondereinheit für Jugendbanden. In Dresden zeigt diese Arbeit bereits messbare Erfolge.

TAG24: Welche Konsequenzen für die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz ziehen Sie aus der Studie?

Schuster: Polizei und Justiz sollten junge Erwachsene, die Straftaten begehen, konsequent nach Erwachsenenstrafrecht behandeln. Ich bin mir mit der Justizministerin einig, dass bei 18- bis 21-Jährigen der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts grundsätzlich keine Rolle mehr spielt. Wer volljährig ist, muss in allen Bereichen des Lebens volle Verantwortung für sein Tun und Handeln übernehmen. Das sollte dann auch vor Gericht gelten.