Noch mehr Kircheneinbrüche in Sachsen

Im Petri-Dom trieben sich in der vergangenen Nacht Einbrecher herum. © IMAGO/Zoonar

Nachdem die berühmte Wallfahrtskirche in Rosenthal Opfer von Dieben wurde, traf es noch zwei weitere Kirchen auf ähnliche Weise. Auch im Pfarramt und im Petri-Dom zu Bautzen wüteten Einbrecher, hier weicht das Vorgehen jedoch von den anderen Brüchen ab.



In Crostwitz und Panschwitz-Kuckau gleichen die Taten dem Rosenthaler Einbruch: In beiden Kirchen wurde die Kasse für die Opferkerzen aufgebrochen, insgesamt 90 Euro wurden gestohlen und 550 Euro Sachschaden hinterlassen.

Traf es Crostwitz am Montag, waren die Einbrecher am Mittwoch in Panschwitz-Kuckau.

In der Nacht zum heutigen Freitag nun der Einbruch in Bautzen: "Sie sind zuerst ins Pfarramt eingebrochen", sagt Pfarrer Christian Tiede (59). "Dort haben sie mehrere Türen und eine Kasse aufgebrochen."

Aus letzterer stahlen sie 2000 Euro, außerdem nahmen sie den Schlüssel zum Dom mit. "Auch dort stahlen sie eine Kasse", so der Pfarrer. "Wir wissen aber nicht, wie viel dort drin war."