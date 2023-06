Pakistani in Abschiebefalle gelockt: Ärzte rüffeln die Polizeibehörde

Pakistani Faisal R. (32) wurde bei einem angeblichen Amtstermin abgeschoben. © privat

Am 12. Juni schickte eine Mitarbeiterin der AWO dem an Hepatitis leidenden Pakistani eine Mail, dass er am Folgetag einen Bluttest im Gesundheitsamt habe. Als er dort erschien, wurde er festgenommen und kurz darauf abgeschoben.

Die Ärztekammer befürchtet eine Schädigung des Vertrauensverhältnisses. "Wenn von Polizeibehörden diese Einrichtungen ohne deren Wissen benutzt werden, um Asylbewerber abschieben zu können ...", so Präsident Erik Bodendieck (56).

"... Dann werden kranke Menschen aus Angst vor polizeilichen Maßnahmen dort nicht mehr zum Arzt gehen."