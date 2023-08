30.08.2023 06:15 1.275 Sächsische Stadt genehmigt AfD-Event in Schule: Gymnasiasten gehen auf die Barrikaden

Schüler-Demo in Pirna: Jugendliche protestierten am Dienstag auf dem Gelände des Herder-Gymnasiums gegen eine AfD-Veranstaltung in der Herderhalle.

Von Pia Lucchesi

Pirna - Schüler-Demo in Pirna: Die Jugendlichen protestierten am gestrigen Dienstag auf dem Gelände des Herder-Gymnasiums gegen eine AfD-Veranstaltung im Stadtteil Copitz. Am Dienstag rückte die AfD in Pirna am Herder-Gymnasium an. © Benno Löffler Die AfD-Landtagsfraktion hatte am Abend zu einem Forum in die Herderhalle geladen. Unter dem Motto "Unsere Ideen für Sachsen" wurden dazu Partei-Chef Jörg Urban (59) und der Landtagsabgeordnete Jan-Oliver Zwerg (58) als Redner angekündigt. Schüler aus Pirna, Heidenau und Sächsischen Schweiz zeigten eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung Flagge und protestierten: Dass die AfD in ihrer Sport- und Festhalle tagen sollte, fanden sie inakzeptabel. "Unsere Schule soll ein sicherer Lernort sein, an dem alle Kinder und Jugendlichen sich unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und sexueller Orientierung wohlfühlen und frei entfalten können. Das widerspricht grundsätzlich den Positionen der AfD", erklärten die Organisatoren der Aktion. Schüler-Demo in Pirna gegen eine AfD-Veranstaltung. Das Herder-Gymnasium trägt seit 2006 den Titel "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage". © Benno Löffler Warum hat die Stadt so eine Veranstaltung in der Herderhalle erlaubt? Rathaussprecher Thomas Gockel: "Der Pirnaer Stadtrat hat entschieden, das schulische Einrichtungen nicht durch politische Parteien, Wählervereinigungen und parteipolitische Veranstaltungen genutzt werden dürfen. Ausgenommen ist jedoch die Herderhalle als Veranstaltungsort. In dieser können parteipolitische Zusammenkünfte stattfinden. Die Verwaltung unterliegt der Neutralität und hält sich an diese Beschlüsse."

