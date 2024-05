Plötzlich herrscht Frieden im Lößnitzgrund: Zugüberfall nach Streit mit dem Amt gestrichen

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Hier wird der Lößnitzdackel gerade überfallen. © Andreas Weihs

Seit Beginn der Festspiele 1992 war Rainer Siebert (80), Vorsitzender des Militärhistorischen Darstellungsvereins Sachsen, als Teil der "Virginia Volunteers" an dem Überfall beteiligt. Aufgabe: den fahrenden Lößnitzdackel gegen Angriffe der verfeindeten "Outlaws" verteidigen.

Vergangenes Jahr dann der Bruch: "Wir haben Auflagen von der Waffenbehörde erhalten, die wir nicht erfüllen konnten. Von uns wurde verlangt, in einen Waffentypus zu investieren, den wir zuvor nie besessen haben."

Neue Gewehre zu kaufen, sei finanziell nicht zu stemmen gewesen.

Dieses Jahr seien die Vorschriften zwar wieder gelockert worden. Doch sein Entschluss, dem Spektakel ein Ende zu setzen, steht fest. "So einen Auflagenzirkus erlebe ich in anderen Ländern, in denen wir auftreten, nicht. Da mache ich nicht mehr mit."

Und so wurde nach dreißig Jahren Krieg letztes Jahr Frieden mit den "Outlaws" geschlossen ...