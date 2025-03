Polizei in Hoyerswerda ermittelt: Fünf Hektar Wald gefällt

Hoyerswerda - Wer hat denn da den halben Wald geklaut? Fünf Hektar Wald wurden im Hoyerswerdaer Ortsteil Zeißig von Unbekannten unerlaubt gefällt und teilweise gestohlen. Das teilte die Polizei am gestrigen Donnerstag mit. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Doch so ganz klar scheint der Fall nicht.

Dutzende Bäume wurden gefällt: Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. © Henry Gburek

Am Mittag gab es eine Strafanzeige bei der Polizei: "Unbekannte betraten in den vergangenen Wochen ohne Genehmigung des Eigentümers das Privatgrundstück und holzten geschätzte fünf Hektar Wald ab", so Polizeisprecherin Anja Leuschner (36).

"Einen Teil des Holzes nahmen die Täter mit."



Tatsächlich wurde in der Nähe der ehemaligen Wäscherei im Gewerbegebiet von Zeißig großflächig gefällt.

Einer Zeugin zufolge hätten Laster mit Cottbuser Kennzeichen das Holz abtransportiert.