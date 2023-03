Polizei sucht Zeugen: Mehrere Verletzte bei Körperverletzungen

Freiberg/Stollberg - In Freiberg ( Mittelsachsen ) und in Stollberg ( Erzgebirgskreis ) ist es am frühen Samstagmorgen zu mehreren Körperverletzungen und einem Raub gekommen.

Die Polizei hat Ermittlungen zu mehreren Körperverletzungen in Freiberg und zu einem Raub in Stollberg aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte es in der Nacht zu Samstag in Freiberg vor einem Lokal in der Meißner Gasse mehrere Körperverletzungen gegeben.

"Eintreffende Polizeibeamte stellten ein Dutzend Personen vor Ort fest. Mindestens fünf Personen hatten Verletzungen erlitten und mussten teils ambulant behandelt werden", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Was genau passiert ist und wer alles an den Taten beteiligt war, muss nun geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Stollberg wurde ein junger Mann (19) vor einer Diskothek verletzt. Ein bislang unbekannter Mann lockte den 19-Jährigen vom Eingangsbereich der Disko in Richtung Auer Straße. "Dort schlug er dann mehrfach mit seinen Fäusten auf den 19-Jährigen ein und erbeutete dessen getragenes weißes Vereins-Shirt eines Chemnitzer Fußballclubs", teilte die Polizei mit.

Der junge Mann ging zu Boden und wurde bei der Tat leicht verletzt.