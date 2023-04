Projekt "Tandem": Mehr Unterstützung für Langzeitarbeitslose in Sachsen!

Dresden - Die sächsische Staatsregierung will mit dem Projekt "Tandem" langzeitarbeitslose Eltern und Alleinerziehende sowie deren Kinder besser unterstützen.

Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Kralinski (50, SPD) auf der Pressekonferenz am Dienstag. © Norbert Neumann

Für die Erwachsenen soll es Intensivcoachings mit dem Ziel geben, wenigstens eine Person pro Bedarfsgemeinschaft in ein nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln, hieß es bei der Vorstellung des Modellprojekts am Dienstag in Dresden.

Kinder und Jugendliche erhalten Lernförderung, aber auch Kreativ-Angebote.

Speziell in Familien wachse die Gefahr der "Vererbung" von Langzeitarbeitslosigkeit auf die Kinder, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Kralinski (50, SPD).

Er machte aber auch keinen Hehl daraus, dass auf dem Arbeitsmarkt jeder gebraucht werde.