Radlegende am Start: Täve Schur knattert bei "Sachsen Classic" mit

Dresden - Radlegende Täve Schur (90) geht noch einmal an den Start - aber nicht bei einem Radsport-Wettbewerb, sondern bei der 20. Oldtimer-Rallye "Sachsen Classic".

Los gehts in Zwickau, die Rallye endet am dritten Tag nach einer Rundfahrt auf der Dresdner Augustbrücke.

Bevor sich die Rallye-Teilnehmer am zweiten Tourtag die "Steile Wand" in Meerane hochquälen, ist Täve Schur schon tags zuvor (16. August, 16.30 Uhr) samt Trabi-Cabrio am berüchtigten Berg, um die Gedenktafel "Der Mythos Steile Wand" einzuweihen.