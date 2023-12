17.12.2023 15:30 2.166 Renault reißt Telefonmast um und landet auf Grundstückszaun: Zwei Personen schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmittag in Mittweida. Ein Renault kam von der Straße ab und krachte unter anderem in einen Telefonmast.

Von Sarah Müller

Mittweida - Am Sonntagmittag kam es in Mittweida (Mitelsachsen) zu einem schweren Unfall. Neben der Polizei war der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz. © Erik Frank Hoffmann Ein Renault-Fahrer war auf der Neusorger Straße in Altmittweida unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn nach links abkam. Anschließend krachte das Auto daraufhin gegen einen Pfosten einer Hofeinfahrt und drehte sich an einem Telefonmast, der dadurch umgerissen wurde. Am Ende blieb der Renault im Vorgarten eines Einfamilienhauses auf der Neusorger Straße auf dem Grundstückszaun auf der Seite liegen. Ersten Vorortinformationen zufolge wurden bei dem Unfall zwei Personen schwer verletzt. Am Fahrzeug sowie dem Telefonmast mit herunterhängenden Kabeln und dem Vorgarten des Hauses entstand hoher Schaden. Die genaue Höhe ist aktuell noch nicht bekannt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Neusorger Straße musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Titelfoto: Erik Frank Hoffmann