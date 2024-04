Riesenerfolg, aber trotzdem auf der Kippe: Wie geht's in Sachsen weiter mit dem Deutschlandticket?

Dresden - Das Deutschlandticket wird am 1. Mai ein Jahr alt.

In die schönsten Urlaubsregionen mit dem 49-Euro-Ticket fahren? Die Idee macht in Deutschland gerade Schule. © PantherMedia/Sergio Monti

Mehr als elf Millionen verkaufte Tickets stehen für eine Erfolgsstory. Viele feiern das Angebot gar als Tarifrevolution. Nie war es einfacher quer durch die Republik im Nah- und Regionalverkehr zu reisen.

Der monatliche Preis für das Ticket liegt (in der Regel) bei 49 Euro - aber wie lange noch? Die zukünftige Finanzierung des Angebots sowie der Ausbau des ÖPNV sind nach wie vor unklar.

Das Deutschlandticket hat das Leben von Daniel Kräcker (51) verändert. Der Dresdner Programmierer erzählt: "Meine Frau und ich sind jetzt am Wochenende viel mit Bus und Bahn unterwegs. Wir haben uns eine Schlösserlandkarte zugelegt und schauen uns Burgen, Parks und Schlösser an. Der Tarif-Hick-Hack, den es gab, hat uns früher davon abgehalten."

Seit der Einführung des Tickets scheint es Volkssport zu sein, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wer am Wochenende in Sachsen im Nahverkehr zwischen Zittau und Adorf unterwegs ist, trifft massenhaft Menschen, die auf Sightseeing-Tour sind und sich bei der Fahrkartenkontrolle als Besitzer eines 49-Euro-Tickets outen.