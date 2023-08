Riesige Spendenbereitschaft! Familienvater aus Sachsen stirbt bei Einschulung seines Sohnes

Delitzsch - Das Leben nimmt manchmal gar grausame Wendungen - diese Erfahrung musste vor knapp einer Woche eine Familie aus Delitzsch im Norden von Leipzig machen. Am Tag der Einschulung seines Sohnes ist ein dreifacher Familienvater völlig unerwartet verstorben.

"Doch dann erhältst du einen Anruf. Der kleine Fynn hat soeben seine Zuckertüte überreicht bekommen und dir wird am anderen Ende der Leitung gesagt, dass dein Mann verstorben sei", so Markus K. über den unfassbaren Moment.

"Stellt euch vor, euer Kind hat heute Einschulung. Wie lange habt ihr alles geplant und organisiert, sodass wirklich alles perfekt wird? Kurz bevor es zur Einschulungszeremonie in die Schule geht, klagt dein Mann über starkes Unwohlsein", beschreibt Markus K. den vergangenen Samstag.

Markus K., ein Angehöriger der Familie, berichtete von dem tragischen Ereignis am vergangenen Samstag auf der Spendenplattform gofundme.com , wo aktuell Geld für die Hinterbliebenen gesammelt wird.

Nur wenige Minuten vor der Einschulung seines Sohnes wurde Sven G. nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der Dreifach-Papa und seine Frau waren erst vor Kurzem von der Stadt aufs Land gezogen, um dort ein gemeinsames Haus zu bauen. Der Kredit des Hauses läuft weiter - auch wenn das Ersparte der Familie lange nicht mehr reicht, um diesen zu tilgen.

Deswegen hat Markus K. einen Spendenaufruf auf gofundme.com ins Leben gerufen, um Geld für den Kredit zu sammeln. Innerhalb von vier Tagen kamen dort bereits knapp 47.000 Euro zusammen.

Kurz nach seinem Umzug aufs Land war Sven G. der hiesigen Feuerwehr beigetreten. Auch seine Kameraden nahmen auf Facebook mit rührenden Worten Abschied von dem Verstorbenen.

"Sven, wir werden dich nie vergessen. Du warst immer für alle da. Und wir werden so gut es geht für deine geliebte Familie da sein und sie unterstützen", so die Einsatzkräfte, die ebenfalls ein Spenden-Konto für Familie G. ins Leben gerufen hat. Wer einen Beitrag dazu leisten will, kann dies unter folgenden Konto-Daten tun:

Konto: Stadt Delitzsch, IBAN: DE75 8605 5592 2280 008400, BIC: WELADE8LXXX, Verwendungszweck: Spende Familie Günther.