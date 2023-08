Sachsen Classic: Diese Oldtimer sind ein echter Hingucker

Start der 20. Rallye Sachsen Classic auf dem Zwickauer Hauptmarkt. © Maik Börner

Am Donnerstag auf dem Zwickauer Hauptmarkt: Punkt 12 Uhr fällt der Startschuss für die 20. Ausgabe der Rallye. Während die Autos mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit weit unter 50 km/h fahren, sind die Motorräder vornweg gesaust. "Die Motorräder fahren auch nur heute mit, dann geht es noch zwei Tage lang weiter mit den Autos bis nach Dresden", sagt Rallye-Leiter Dirk Johae (58).



Ältestes Fahrzeug ist ein amerikanischer Packard Straight Eight aus dem Jahr 1929 und somit ganze 74 Jahre älter als der jüngste Oldie - ein BMW M3 CSL von 2003. Am Freitag steht die "Erzgebirgsrunde" auf dem Plan. Ein Halt ist gegen Mittag an der Saigerhütte in Olbernhau.

Zu guter Letzt kann man die Oldtimer am Samstagmittag nochmals für eine Stunde in Löbau auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände begutachten, bevor es dann gegen 13 Uhr heißt: ab ins Endziel, Dresden.