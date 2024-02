Sachsen hat einen neuen Plan für mehr Touristen!

Für Tourismusministerin Barbara Klepsch (58, CDU) ist der Masterplan, den das Kabinett am heutigen Dienstag verabschiedete, so etwas wie ein "Kompass". Wohin die Nadel zeigt, ist klar – nach oben.

Ein Ergebnis der vorausgehenden Befragung ist der in Sachsen weit verbreitete Mangel an Wertschätzung gegenüber touristischen Angeboten, so Klepsch. Hier setzt der Masterplan als Erstes an. Ab März erzählen sieben "Gesichter des sächsischen Tourismus" in einer Multimedia-Kampagne, was Tourismus für Sachsen bedeutet.