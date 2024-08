Sachsen hinkt hinterher: Digitale Fahrzeug-Zulassung nur in wenigen Landkreisen möglich

In Sachsen kann man in vielen Landkreise sein Auto nicht digital zulassen oder ummelden.

Chemnitz - Wer sein Auto an- oder ummelden will, kann dies vielerorts digital vornehmen. Doch etliche Landkreise in Sachsen hinken bei diesem Angebot hinterher.

Die Fahrzeug-Zulassung per Mausklick wird in Sachsen bisher wenig genutzt. Sie ist jedoch auch nur in wenigen Landkreisen möglich. © David-Wolfgang Ebener/dpa Die Fahrzeug-Zulassung per Mausklick wird in Sachsen bisher wenig genutzt. Binnen eines Jahres seien gut 95 Prozent solcher Behördengänge noch am Schalter vorgenommen worden, wie aus einer Übersicht des Bundesverkehrsministeriums hervorgeht. Zugleich hinken etliche Landkreise bei diesem digitalen Angebot hinterher. So können in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland und Nordsachsen Zulassungen nicht digital vorgenommen werden.

Dem Ministerium zufolge wurde die internetbasierte Fahrzeug-Zulassung (i-KfZ) binnen eines Jahres bundesweit 1,21 Millionen Mal genutzt. Sachsen Ganztags-Betreuung in Sachsen legt zu, doch das soll erst der Anfang sein! Spitzenreiter sind Ingolstadt in Bayern mit einem Anteil von 21,1 Prozent sowie der Landkreis Hildburghausen in Thüringen, wo schon etwa jeder fünfte derartige Behördengang (20,4 Prozent) digital erledigt wird.

Online-Zulassung spart Geld