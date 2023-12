Sachsen: Jetzt werden auch unsere Weihnachtsbäume teurer!

Zschernitz - Ä Tännschen, please! Fast alles wird teurer, da machen auch die Weihnachtsbäume keine Ausnahme. Pünktlich zum ersten Advent beginnt in Sachsen vielerorts der Verkauf.

Nach Einschätzung des Bundesverbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger kosten Nordmanntannen – die beliebtesten Weihnachtsbäume - in diesem Jahr 21 bis 29 Euro pro laufenden Meter und damit gut einen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Der 58-Jährige kultiviert um Zschernitz, nördlich von Leipzig , Nordmanntannen, Blaufichten, Kiefern und Fichten. Alle Sorten kosten in diesem Jahr einen Euro mehr. "Damit kommen wir hoffentlich hin", hofft Haberland mit Blick auf die gestiegenen Kosten. Mit dem Verzicht auf eine stärkere Erhöhung wolle man ein Zeichen gegen den allgemeinen Trend setzen. "So geht's auch!"

Auf dem Hof von Ulrich Haberland (58) sind die Weihnachtsbäume für die Verkäufer bereits in der abgelaufenen Woche rausgegangen und fürs Wochenende haben sich die ersten Betriebsfeiern zum Selberschlagen und Glühweintrinken angemeldet.

Die ersten haben "ihren" schon in der "Tasche". Überall in Sachsen startet an diesem Wochenende der Weihnachtsbaumverkauf. © Uwe Meinhold

Bei Blaufichten liegen die Preise zwischen 13 und 18 Euro und für Rotfichten zwischen 10 und 15 Euro je Meter. Gründe für die Teuerung seien höhere Löhne und gestiegene Transportkosten, hieß es.

Auch im Sächsischen Staatswald hat der Weihnachtsbaumverkauf begonnen. In den nächsten vier Wochen gibt es über 30 Verkaufstermine (treffpunktwald.de). Die Preise legen die Forstbezirke selbst fest. Jährlich werden etwa 25.000 Weihnachtsbäume im Staatswald geschlagen.

In Deutschland insgesamt gelangten in den letzten Jahren rund 23 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume, auch aus Ländern wie Dänemark, in den Verkauf.

Ulrich Haberland verkauft nur, was er in seinem Familienbetrieb selbst anbaut. Reichen wird das auf alle Fälle bis zu seinem Geburtstag, schätzt er. Und wann ist der? "Ich habe am 23. Dezember", schmunzelt er, "einen Tag später dann mein Sohn."