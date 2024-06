Sachsen schickt Hilfe in den Osten der Ukraine

Staatskanzleichef Oliver Schenk (55, CDU, l.) beim Verladen der Hilfsgüter. © Sächsische Staatskanzlei

"Bei meinem Besuch in der Ukraine im März konnte ich direkt mit der Leitung unserer Partnerregion Charkiw erörtern, was vor Ort dringend benötigt wird. So garantieren wir eine effektive Hilfe für die Zivilbevölkerung, die unter dem russischen Angriffskrieg leidet", erklärte Staatskanzleichef Oliver Schenk (55, CDU).

Die russischen Angriffe in Richtung Charkiw haben seit Mai wieder zugenommen.

Seitdem stehen vor allem Energiesysteme im Fadenkreuz der Angreifer. So habe die Staatskanzlei 36 Generatoren zu je 7 Kilowatt angeschafft.

Hinzu kämen medizinische Güter wie Verbandsmaterial und Verbrennungssprays, die vom Dresdner Uniklinikum stammen. Kostenpunkt: 55.000 Euro.

Bei seiner Reise im März dieses Jahres in die Ukraine hatte Schenk auch eine Absichtserklärung über eine offizielle Regionalpartnerschaft von Sachsen und Charkiw unterzeichnet.