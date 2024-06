Rekordwert: Tourismus-Boom in Sachsen!

Seit die neue Bastei-Aussicht fertig ist, kann sie sich vor Besuchern kaum retten. © Thomas Türpe

5,2 Millionen Übernachtungen konnten die sächsischen Beherbergungsbetriebe bis Ende April 2024 verzeichnen. Das sind 2,5 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum und damit ein neuer Rekord seit Ende der Pandemie.

Noch stärker ist der Anstieg bei der Zahl der Gäste: Mit 2,09 Millionen sind das über fünf Prozent mehr als noch 2023. Landeten die meisten davon in Hotels, Gasthöfen und Pensionen, fanden sich auch 32.900 Gäste auf Campingplätzen wieder.

Den größten Gästezuwachs verzeichneten die Sächsische Schweiz und die Oberlausitz, bei den kreisfreien Städten konnte Dresden mit 556.000 Gästen noch mal acht Prozent mehr zulegen.

Doch was interessiert die Gäste so stark am Freistaat?