Sachsen trinken weniger Bier, doch diese Zahl steigt

Die beiden Getränkearten werden in der Statistik nicht separat erfasst. "Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren zahlreiche Gastronomiebetriebe - vor allem im ländlichen Raum - ihre Öffnungszeiten deutlich nach unten angepasst oder ganz geschlossen haben", teilte er mit.

Geschlossene Gaststätten sind ein Grund für den Rückgang, geänderte Konsumgewohnheiten ein weiterer. Alkoholfreies Bier ist heute beliebter denn je. © IMAGO/Eckhard Stengel

Eine gegenläufige Entwicklung ist bei den Braustätten in Sachsen zu beobachten, also bei Brauereien und Hausbrauereien, die überwiegend oder ausschließlich für den Ausschank in der Gaststätte produzieren.

Laut Gläser zählte Sachsen 1995 insgesamt 32 Braustätten, im vergangenen Jahr waren es 82, wobei die Hausbrauereien inzwischen zahlenmäßig überwiegen.

Einen Hoffnungsschimmer brachte das Jahresende: Im Dezember gab es entgegen dem Bundestrend (minus 1,6 Prozent) in Sachsen ein Absatzplus im Vergleich zum Vorjahresmonat (rund 506.000 Hektoliter, plus 4,6 Prozent). "Wir hoffen, dass wir diesen positiven Schub ins neue Jahr mitnehmen können", so Gläser.