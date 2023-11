16.11.2023 05:55 877 Sachsen zahlte Unternehmen Corona-Hilfen in Milliardenhöhe

Sachsen hat in der Corona-Pandemie Überbrückungshilfen in Höhe von 1,56 Milliarden Euro an Unternehmen ausgezahlt. Das Geld muss zurückgezahlt werden.

Von Ronny Klein

Dresden - Sachsen hat in der Corona-Pandemie Überbrückungshilfen in Höhe von 1,56 Milliarden Euro an Unternehmen ausgezahlt. Zahlreiche Unternehmen mit coronabedingten Umsatzeinbrüchen bekamen Überbrückungshilfen. Besonders hart traf es auch die Gastronomie. © Moritz Frankenberg/dpa Nach Informationen der Sächsischen Aufbaubank zahlten die Unternehmen bislang etwa 14 Millionen Euro zurück. Forderungen in Höhe von sieben Millionen Euro sind noch offen und müssen von den Unternehmen innerhalb eines halben Jahres zurückgezahlt werden.

Corona-Überbrückungshilfen wurden seinerzeit unbürokratisch an existenzbedrohte Unternehmen mit hohen Umsatzrückgängen ausgezahlt. Diese Auszahlung war aber an eine Schlussabrechnung gekoppelt. Es wurden also der tatsächliche Umsatzrückgang und förderfähige Fixkosten mit der Prognose abgeglichen.

