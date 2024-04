SachsenEnergie senkt die Preise: Aber ab wann und wie stark?

Dresden - Der Versorger SachsenEnergie senkt zum 1. Juni die Erdgaspreise für Privatkunden. Der Geldbeutel von 44.000 Kunden in Dresden und Ostsachsen wird dadurch entlastet. "Wir geben damit als Unternehmen sinkende Einkaufskosten weiter", teilt SachsenEnergie mit.

Der Versorger SachsenEnergie hat seinen Sitz in Dresden hinterm Hauptbahnhof. © Oliver Killig

Die Verbraucherpreise fallen für Kunden in der Grundversorgung - also auch in den flexiblen Tarifen der Marken DREWAG und ENSO. Die Preise der Erdgas-Fix-Tarife mit einer Preisgarantie bis Ende 2025 purzeln für Neukunden ebenso.

In der Grundversorgung zahlen Privatkunden ab Juni brutto 1,43 Cent weniger je verbrauchte Kilowattstunde.

Der Verbrauchspreis fällt damit für Kunden in der Basisversorgung mit Heizgas auf brutto 11,91 Cent je Kilowattstunde.



Laut Berechnungen des Versorgers können Kunden mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 23.000 Kilowattstunden mit monatlichen Entlastungen in Höhe von 27,41 Euro rechnen.