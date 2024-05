Landtagswahl: CDU schreibt ihr "Regierungsprogramm" und will "Sachsengeld" einführen!

Wahlkampfversprechen: Die CDU will die Wohneigentumsquote mit dem "Sachsengeld" puschen. © imago/Westend61

Für Häuslebauer bietet das Programm ein besonderes Schmäckerchen.

Es heißt "Sachsengeld" und soll Wohneigentum fördern, indem ein Teil der Grunderwerbssteuer für Erstkäufer bei Eigennutzung erstattet wird: 10.000 Euro je Erwerber sowie 5000 Euro je Kind.

"Wir wollen, dass sich die Wohneigentumsquote in Sachsen dem bundesdeutschen Durchschnitt annähert", heißt es in dem Entwurf, der vom Landesparteitag am 15. Juni abgesegnet werden soll.

Tatsächlich leben laut Statistischem Bundesamt derzeit 42,1 Prozent der deutschen Haushalte in den eigenen vier Wänden, in Sachsen nur 34,6 Prozent (Stand: 2018).

An alle gedacht?