Sachsens Cyber-Cops rüsten auf: Mehr Staatsanwälte gegen steigende Online-Kriminalität

Dresden - In kaum einem Kriminalitätsbereich steigen die Deliktzahlen so kräftig wie in der Cyber-Kriminalität. Ab sofort haben sich nun die sächsischen Staatsanwaltschaften umorganisiert, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Justizministerin Katja Maier (44, Grüne) und Generalstaatsanwalt Martin Uebele (64) stellen das neue Modell vor. © Petra Hornig

Am 8. November schlugen sie zu: Mit Schwerpunkt in der georgischen Hauptstadt Tiflis gingen 70 deutsche Polizeibeamte unterstützt von 300 einheimischen Kollegen gegen die "Milton Group" vor, eine kriminelle Vereinigung, die unter anderem die Betrugsplattformen "CoinEvo" und "EverFX" betrieben haben soll. Ein Tatverdächtiger sitzt jetzt in Dresden in U-Haft.

Solche Plattformen gaukeln ihren Opfern vor, man würde Geld gewinnbringend investieren. Erst wenn man sich den Gewinn auszahlen lassen will, ist plötzlich alles weg.

"Wir wissen von rund 2600 Geschädigten in Deutschland", sagt Robert Gutte (46), Leiter der Zentralstelle Cybercrime Sachsen. "Die Asservate deuten auf mindestens 10.000 Geschädigte in Deutschland hin."

Der Schaden liege im dreistelligen Millionen-, reiche gar an den Milliardenbereich heran. "Ein solches Verfahren würde eine kleine Staatsanwaltschaft mit ihrem Cybercrime-Dezernenten lahmlegen."